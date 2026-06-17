İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

17.06.2026 13:25
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İsrail ordusu, ABD-Iran mutabakatına rağmen Lübnan'a hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) güneydeki Sur kentine bağlı Mansur ve El-Aziyye beldeleri ile Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine toplam 3 saldırı düzenledi.

İsrail ordusu Nebatiye vilayetinde de Öğretmenler Evi çevresine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarda can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, dün, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiğini, saldırıların devam etmesi halinde İsrail'e cevap vereceklerini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 826 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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