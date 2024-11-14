İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3.386 - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3.386

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3.386'ya yükseldi.

14.11.2024 20:46
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İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 21 artarak 3 bin 386'ya yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 21 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 386'ya, yaralı sayısının da 14 bin 417'ye yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3.386 - Son Dakika

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