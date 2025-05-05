İsrail'in Mescid-i Aksa Baskını - Son Dakika
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İsrail'in Mescid-i Aksa Baskını

İsrailli fanatikler, Aksa'da provokatif ayinler yaparak Filistinlilerin girişini engelledi.

05.05.2025 12:29
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudiler baskını İsrail polisinin sıkı koruması altında gerçekleştirdi.

Gruplar halinde Aksa'nın avlusunda provakatif şekilde tur atan fanatik İsrailliler, Kubbetu's Sahra'nın önünde "Talmudik" ayinler gerçekleştirdi.

İsrail polisi baskın sırasında Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için Doğu Kudüs'ün girişlerinde ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında varlığını artırıyor.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa Baskını - Son Dakika

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