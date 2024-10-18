İsrail'in Nablus'taki Zeytin Hasadı Saldırısı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Yatma köyünde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yatma Köyü Meclisi Başkanı Ahmed Sanuber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki yüzden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, köye üç taraftan saldırarak, bahçelerde zeytin toplayan çiftçileri hedef aldı." dedi.

Saldırının batıdan, kuzeyden ve kuzeybatıdan İsrail askerlerinin eşliğinde gerçekleştiğini söyleyen Sanuber, İsrail askerlerinin bu saldırıyı engellemedikleri gibi çiftçileri topraklarından çıkmalarını sağlamak amacıyla gaz bombası attığını belirtti.

Sanuber, İsrail askerlerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı koymak için bir araya gelen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda Filistinlinin boğulma tehlikesi yaşadığını kaydetti.

-İsrail askerleri, gönüllü olarak zeytin toplayan yabancı bir kadın aktiviste saldırdı

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta'ya bağlı Susya köyünde Filistinlilerle birlikte gönüllü olarak zeytin toplayan yabancı bir kadın aktiviste saldırdı.

Susya Köy Meclisi Üyesi Cihad el-Nevacia, İsrail askerlerinin Susya köyünde Filistinlilerle birlikte gönüllü olarak zeytin toplayan kadın aktiviste sopalarla saldırdığını, Filistinlilerin zeytinlerini toplamalarını engellediğini söyledi.

Aktivistin İsrail'e ait ambulansla hastaneye nakledilmeyi reddettiğini aktaran Nevacia, aktivistin Filistin Kızılayı'na ait ambulansla El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinde bulunan Ebu El-Hüseyin El-Kasım Hastanesi'ne nakledilerek, tedavi altına alındığını kaydetti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq dün düzenlediği günlük basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da süren zeytin hasat döneminde İsraillilerin artan şiddetinin bölge halkının güvenliğini ve geçim kaynaklarını tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

Haq, "Ayın başından bu yana İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 32 saldırı belgelendi. Bu saldırılarda zeytin hasadı yapan 39 Filistinli yaralandı ve yaklaşık 600 ağaç ve fidan tahrip edildi, kesildi veya çalındı." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 756 Filistinli hayatını kaybetti.