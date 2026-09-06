İsrail'in Nebatiye el-Tahta'daki İHA saldırısında 3 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Nebatiye el-Tahta beldesinde bir araç park alanına İHA ile düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 4 bin 362'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 378'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Nebatiye el-Tahta beldesinde araç park alanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İHA ile Nebatiye el-Tahta'daki bir araç park alanına saldırı düzenlediği kaydedildi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 362'ye, yaralananların sayısının ise 12 bin 378'e yükseldiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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