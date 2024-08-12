İsrail'in okul saldırısında 3 ailenin cesetlerine ulaşılamadı - Son Dakika
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İsrail'in okul saldırısında 3 ailenin cesetlerine ulaşılamadı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda patlamanın şiddeti nedeniyle Filistinli 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadığını belirtti.

12.08.2024 00:00
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği ve en az 100 kişinin öldüğü saldırıda patlamanın şiddeti nedeniyle Filistinli 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısının, 3 ailenin tamamen yok olmasına ve naaşlarının bile bulunamamasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula attığı uluslararası yasaklı ve büyük ölçüdeki bombaların meydana getirdiği şiddetli patlamanın, üç ailenin cesetlerinin ortadan kaybolmasına neden olduğu anlaşılıyor. Bu da saldırıda hayatını kaybedenlerin 108'den fazla olabileceğini düşündürüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in okulda silahlı kişilerin varlığına ilişkin iddiaları "yalan ve asılsız bir hikaye" olarak nitelendirildi.

Okulda bulunanlar arasında siviller, çocuklar ve kadınların olduğu; İsrail ordusunun "yalan ve uydurma hikayesinin" doğruluğunu tam olarak kanıtlayamadığı belirtildi.

İsrail'in, okul saldırısıyla ilgili yanlış beyanlar, sahte ve uydurma anlatılar, paylaşımlar yayınlamış olduğu; yayınladığı isimler arasında başka yerlerde veya başka tarihlerde hayatını kaybetmiş olanlar olduğuna işaret edildi.

Katliamda öldürülenlerin siviller ve zorla yerinden edilenler olduğu; bunlar arasında üniversitede öğretim görevlisi, sivil hükümet çalışanlarının bulunduğu, hiçbirinin "İsrail'in iddia ettiği gibi askeri bağlantısı ve silahlı olmadığı" aktarıldı.

Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma "Gazze Şeridi'ni, barınma merkezlerini ve özellikle de okulları ziyaret etmek ve İsrail'in anlatısını ve yalanlarıyla asla örtüşmeyen sahadaki hakikatleri teyit etmek için uluslararası soruşturma komiteleri oluşturma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca "siviller aleyhinde yürütülen; çocukların, kadınların ve zorla yerinden edilenlerin hayatlarına kasteden katliamların tüm sorumluluğunun Tel Aviv ve Washington yönetimlerine ait olduğu" belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in okul saldırısında 3 ailenin cesetlerine ulaşılamadı - Son Dakika

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