İsrail ordusu Refah kentindeki hava saldırısında 4 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Refah kentindeki hava saldırısında 4 Filistinli öldü

İsrail ordusu Refah kentindeki hava saldırısında 4 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, 16 Filistinli yaralandı. Hastane kaynaklarına göre, ölenlerin cenazesi ve yaralılar hastaneye ulaştırıldı. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail saldırılarına devam etti.

08.05.2024 23:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, 16 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin batısındaki Iyd ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında ölen 4 kişinin cenazesi ve aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 16 kişi Özel Kuveyt Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Refah kentindeki hava saldırısında 4 Filistinli öldü - Son Dakika

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