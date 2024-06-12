İsrail'in Refah kentindeki saldırıda bir çocuk öldü - Son Dakika
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İsrail'in Refah kentindeki saldırıda bir çocuk öldü

İsrail\'in Refah kentindeki saldırıda bir çocuk öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında ise ölen veya yaralananlar hakkında bilgi verilmedi.

12.06.2024 05:31
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, İsrail'in Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını belirtti.

Sağlık yetkilileri, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırıda ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Refah kentindeki saldırıda bir çocuk öldü - Son Dakika

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