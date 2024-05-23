Hamas: İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişini engellemesi insani krizi derinleştiriyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişini engellemesi insani krizi derinleştiriyor

Hamas: İsrail\'in Refah Sınır Kapısı\'ndan insani yardım girişini engellemesi insani krizi derinleştiriyor

Hamas, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenledikten sonra Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da derinleştiğini duyurdu. Hamas Sözcüsü, İsrail'in Refah saldırısı sonucu yardım ve malzeme girişinin engellenmesinin halkı bölge dışına çıkma ve tedavi olma hakkından mahrum bıraktığını belirtti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

23.05.2024 12:25
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Hamas, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenledikten sonra Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da derinleştiğini duyurdu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin ve Mısır'a ait olduğuna dikkati çeken Hamas Sözcüsü, "İsrail'in Refah saldırısı, yardım ve malzeme girişini engellemesi, halkımızı bölge dışına çıkma ve tedavi olma hakkından mahrum bırakması, insani krizin derinleşmesine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Refah, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişini engellemesi insani krizi derinleştiriyor - Son Dakika

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