İsrail\'in saldırıları sonucu Gazze\'deki Halidi Camisi yerle bir oldu

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Gazze Şeridi'ndeki sembol yapılardan Halidi Camisi, İsrail'in 4 aydan uzun süredir sürdürdüğü şiddetli saldırılarda kullanılamaz hale geldi.

Osmanlı mimarisinden esinlenilerek inşa edilen ve deniz kıyısında yer alan Halidi Camisi, Filistinlilerin özellikle bunaltıcı yaz aylarında rahatlamak amacıyla sıkça gitmeyi tercih ettiği bir camiydi.

Ancak İsrail ordusu, ekim ayında bombalayıp kısmen yıktığı camiyi tekrar hedef alarak yerle bir etti.

Önemli dini yapılardandı, moloz yığını haline geldi

İsrail'in hedef aldığı, Gazze'nin önemli dini yapılarından Halidi Camisi'nden geriye bugün moloz yığını ve bir minaresinden başka bir şey kalmadı.

Cami cemaatinden Filistinli Ahmed Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin diğer camileri gibi Halidi Camisi'nden de geriye sadece hatıralar kaldığını söyledi.

İnşaatı 2010 yılında tamamlanan cami, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine uzanan sahildeki Er-Reşid Caddesi üzerinde Gazze kentinin kuzeybatısında yer alıyordu.

Osmanlı mimarisinden ilham alınarak tasarlanan cami 500 kişi kapasiteliydi ayrıca avlusu da 500 kişiyi alacak şekilde yapılmıştı.

Halidi Camisi'nin yıkılmadan önce parlayan yüksek iki minaresi ve mekana güzellik katan büyük bir kubbesi bulunuyordu.

Pencerelerinden deniz havasının girdiği caminin zemini yıkılmadan önce kırmızı halılarla kaplıydı.

"İsrail Gazze'deki her güzel şeyi yok etti"

Manevi havası nedeniyle çok uzaklardan da ziyaretçilerin geldiği cami, özellikle ramazan ayında büyük ilgi görüyordu. Gündüz ve akşam saatlerinde camiyi dolduranlar, burada ibadet etmekten ayrı bir mutluluk duyuyordu.

Camide çocuklar ve yetişkinler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dini eğitimin verildiği ders halkaları yapılıyordu. Geceleri ise özellikle ramazan ayının son 10 gününde itikafa girenler, ibadet etmek için burada sabahlıyordu.

Cami cemaatinden Yusuf el-Halebi, Halidi Camisi'nin her zaman gittiği bir cami olduğunu, ramazan aylarında arkadaşlarıyla burada itikafa girdiklerini ifade etti.

Halebi, "İsrail Gazze'deki her güzel şeyi yok etti. İbadet yerleri dahi onun zulmünden kurtulamadı." dedi.

İsrail Gazze'de 447 cami ile 3 kiliseyi hedef aldı

Gazze Şeridi'nde Halidi Camisi gibi İsrail saldırılarında zarar gören ve yıkılan onlarca cami bulunuyor.

Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak kabul edilen, Gazze kentinin doğusunda bulunan Büyük El-Ömeri Camisi de bunlardan biri.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından 3 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 183 cami tamamen, 264 cami kısmen yıkılırken, İsrail'in vurduğu 3 kilise de ciddi hasar aldı.

Camilerin, üzerlerine bazıları 2 bin kilo patlayıcı ağırlığında olan füzeler ve bombalar atılması sonucu doğrudan ve şiddetli bir şekilde yok edildiği aktarıldı.

İsrail'in daha önce de camileri hedef aldığı belirtilen açıklamada, bu kez saldırıların çok şiddetli olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, 27 Ekim 2023'te karadan işgale başladığı Gazze kentinin kuzey bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 1 Şubat'ta çekilmesinin ardından bölgedeki yıkım ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusu, Aralık 2023'te kademeli olarak Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden çekilmeye başlamış ve bunu ocak ayında Gazze kentinin belirli bölgelerindeki çekilmeyle sürdürmüştü.

Ocak ayının ortalarında Gazze kenti ile kuzey bölgelere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail güçleri, belirli saldırılar düzenledikten sonra Gazze'nin kuzeyinde, doğu ve kuzey bölgelerinden çekilmiş, Gazze kentinde ise doğu ve güneybatı bölgelerini terk etmişti.