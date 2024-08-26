İsrail'in saldırıları sonucunda 250 bin Filistinli yerinden edildi

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, İsrail'in bölgenin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve bombalamaları sonucunda son 2 günde yaklaşık 250 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini duyurdu.

Deyr el-Belah Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in tahliye yönündeki talep ve tehditleri ile bombalamaları nedeniyle son iki günde 250 bin Filistinlinin, şehrin doğusundan yerinden edildiği ve 25 barınma merkezinin de hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Filistin halkına dayattığı yeni yerinden etme kararları, halk için yeni acılar, yeni bir trajedi ve derinleşen bir felaketle sonuçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Son iki günde ayrıca 4 su kuyusunun hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, kentteki nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini besleyen ve hizmet dışı kalan kuyu sayısının 14'e çıkmasıyla halkın su elde etmesini zorlaşacağı ve durumu daha da ağırlaştıracağı kaydedildi.

Geriye kalan büyük bir su tankı da hizmet dışı kalabilir

Tahliye kararlarının aynı zamanda kentte geriye kalan büyük bir su tankını da hizmet dışı bırakma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağı aktarılan açıklamada ayrıca, Filistinlilere hizmet veren bir dizi uluslararası yardım kuruluşunun Gazze'den ayrılmasının, İsrail'in yaklaşık 4 ay önce Mısır ile Refah sınır kapısını kapatması nedeniyle halihazırda yaşanan gıda krizini derinleştireceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Deyr el-Belah Belediyesi, uluslararası topluma "belediyeler, hastaneler ve yardım dernekleri de dahil olmak üzere insani hizmet ekiplerinin vatandaşlara gerekli hizmeti sunma yönündeki insani görevlerini yerine getirebilmeleri için acilen müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.