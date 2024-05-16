İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 700 binden fazla Filistinli yerinden edildi - Son Dakika
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İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 700 binden fazla Filistinli yerinden edildi

İsrail\'in saldırıları sonucunda Gazze\'de 700 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 700 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini duyurdu.

16.05.2024 21:26
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 700 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Filistin Ofisi'nin X sosyal medya hesabından Gazze'de yerinden olan Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırıları ve "tahliye" uyarıları nedeniyle aralarında çocuk, yaşlı ve engellilerin de olduğu Gazze'nin güneyinde 600 bin, kuzeyinde de 100 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "İsrail güçleri yerinden edilmişleri riske atmayı bırakmalı ve bunun yerine mümkünse temel ihtiyaçlarını karşılamalı, insani yardımın ve diğer yaşam gereksinimlerinin girişini ve dağıtımını kolaylaştırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusunda kara saldırıları başlatmıştı.

Refah'taki kara saldırılarını 10 Mayıs'ta genişleten İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde de başta Cibaliya bölgesi başka olmak üzere saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 700 binden fazla Filistinli yerinden edildi - Son Dakika

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