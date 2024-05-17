İsrail saldırılarında uzuv kaybeden çocuklara protez desteği - Son Dakika
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İsrail saldırılarında uzuv kaybeden çocuklara protez desteği

İsrail saldırılarında uzuv kaybeden çocuklara protez desteği

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında uzuv kaybı yaşayan çocuk ve gençlere protez desteği sağlıyor. Bugüne kadar 1500'den fazla kişiye protez desteği sağlayan AID, Gazzelilere yönelik protez tedavi çalışması başlattı. 24 ampute çocuğun rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra protez denemeleri gerçekleştirildi. Protez tedavilerinin birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor. AID Genel Sekreteri Osman Erdi Yiğitoğlu, Gazzeliler'in hizmetine sundukları protez desteğini ilerleyen süreçte diğer savaş mağdurlarına da sunacaklarını belirtti.

17.05.2024 11:59
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Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında uzuv kaybı yaşayan çocuk ve gençlere protez desteği veriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1500'den fazla kişiye protez desteği sağlayan AID, uzuvlarını kaybeden Gazzelilere yönelik protez tedavi çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında yaşları 5 ile 20 arasındaki 24 ampute çocuk ve gencin rehabilitasyon süreçleri tamamlanarak ilk protez denemeleri gerçekleştirildi.

Protez tedavilerinin, kullanım eğitimlerinin ardından birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AID Genel Sekreteri Osman Erdi Yiğitoğlu, 2017'den beri yürüttükleri ortez protez çalışmalarını şimdi de Gazzeliler'in hizmetine sunduklarını belirtti.

Yaralandıktan sonra Ankara'ya getirilen hastaların arasında uzuv kaybı yaşayan Gazzeli çocukların da bulunduğunu anlatan Yiğitoğlu, "İlk etapta 24 çocuğumuzun protezlerini teslim edeceğiz. İlerleyen süreçte Suriye ve Azerbeycan'da savaş mağdurlarına yönelik sunduğumuz protez desteğimizi, başta Mısır olmak üzere Gazzeli hastaların yaşadığı bölgelerde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında uzuv kaybeden çocuklara protez desteği - Son Dakika

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