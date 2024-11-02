İsrail'in Saldırısında 10 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği topçu saldırısında 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, Beyt Lahiya'nın Tel ez-Zeheb bölgesine yapılan saldırı sonucu 10 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu bölgeye yoğun topçu saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda daha önce 2 Filistinlinin öldüğü, 10 Filistinlinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.