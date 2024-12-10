İsrail'in Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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RAMALLAH, 10 Aralık (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında, 26 yaşındaki Halil el Masri ve 32 yaşındaki Adi Daraghmeh'in saldırıda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tubas Valisi Ahmed el-Asaad Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iki genci bir evin yakınında öldürdüğünü ve şehirden çekildikten sonra cenazelerine alıkoyduğunu söyledi.

Filistin Kızılay Derneği, İsrail güçlerinin çalışanlarının bölgeye yaklaşmasını ve yaralıları hastaneye kaldırmasını engellediğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 810 Filistinli, İsrail'in silahlı ve bombalı saldırılarında hayatını kaybetti.