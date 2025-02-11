İsrail\'in Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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TULKERİM, 11 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail güçlerinin bölgedeki saldırılarını genişletmesiyle, çok sayıda Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.