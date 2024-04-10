İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini, yaralananların da olduğunu aktardı.
Heniyye'nin ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk günü öğleden sonra çocukları ve torunlarının bulunduğu aracı bombalayarak Heniyye'nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi. Söz konusu katliamda şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusunun bu "katliamı" Heniyye ailesinin Ramazan Bayramı münasebetiyle bölge sakinlerine ve ailelerini ziyaret etmeye giderken gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, işgalcilerin Ramazan Bayramı'nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, son 24 saatte İsrail'in düzenlediği saldırılarda 125'ten fazla kişinin öldüğüne dikkat çekildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırısında Hamas liderinin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetti - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel; Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
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