İsrail'in tehditlerine rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler topraklarında kalmakta ısrarcı

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun tahliye tehditlerine ve 6 Ekim'den bu yana sürdürdüğü kara saldırılarına rağmen yaşadıkları yerleri terk etmeyeceklerini belirtiyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan 42 yaşındaki İbrahim Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunduğu yerden ancak "cennete gitmek için" ayrılacağını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımda evinin yanı sıra 2 çocuğunu kaybeden Avde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir barınma merkezi içinde kurduğu çadırda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kamptaki çok sayıdaki Filistinli gibi Avde de İsrail ordusunun kampı kuşatmasıyla hayati tehlikesi bulunmasına rağmen eşi ve dört çocuğuyla birlikte çadırda kalıyor.

Avde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm imkansızlıklara rağmen bir yıldır kararlı bir şekilde burada kaldıklarını belirterek, "İsrail ordusu, bizi zorla Gazze'nin güneyindeki bölgelere göç etmeye zorluyor." dedi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın boşaltılması ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Avde, bölge sakinlerinin yaşadıkları yerde kalma konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Avde, ölüm pahasına da olsa yaşadıkları yerleri bırakmayacağını ifade ederek, bölge halkının "ancak cennete gitmek için burayı bırakacağını" vurguladı.

Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki 3 bölgeyi boşaltmaya başladı. Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaştı.

Halka Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı harita, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyuruldu.

İsrail ordu radyosunda, 6 Ekim'de çıkan haberde, İsrail ordusunun Cibaliya'ya başlattığı kara saldırısıyla "generaller planı" arasında bir bağlantının bulunmadığı iddia edildi.

Haberde, "Bu askeri bir operasyondur ve siyasi süreçten tamamen ayrıdır. Bu aşamaya kadar siyasi düzeyde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde herhangi bir siyasi planın uygulanmasıyla ilgili karar verilmedi." ifadesi kullanıldı.

İsrail, tahliye çağrısı yapıp yerinden edilenleri hedef alıyor

Filistinli Avde, İsrail'in Gazze'nin güneyinde güvenli bölgeler olduğu yönünde insanları yanılttığını, İsrail ordusunun işlediği suçların ve kasten öldürdüğü yerinden edilmiş Filistinlilerin, bu yalanı ortaya çıkardığına dikkati çekti.

Avde, "Cibaliya kampına kara saldırısının başladığı ve bizden güneye gitmemizin istendiği gün, İsrail ordusu Deyr el-Belah'ta bir katliam gerçekleştirdi. Yerinden edilen insanların sığındığı bir camiyi bombaladı." dedi.

İsrail ordusunun, 6 Ekim'de, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta İbn Rüşd Okulu ile Aksa Şehitleri Camisini bombalaması sonucu 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

"Savaşın başından bu yana tahliyeyi kabul etmiyoruz"

Cibaliya kampında yaşayan 26 yaşındaki Filistinli Mürid Ahmed de "Sevdiklerimizi ve mülklerimizi kaybettiğimiz savaşın ilk gününden beri tahliyeyi kabul etmiyoruz. Şimdi nasıl kabul edebiliriz? Özellikle de İsrail'in Gazze'nin güneyinde yerinden edilen halkımıza karşı işlediği suçları sürdürdüğünü göz önüne alırsak." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed, İsrail ordusunun saldırılarıyla askeri baskı uygulayarak Cibaliya halkını Gazze'nin güneyine zorla göç ettirmeye çalıştığını söyledi.

İsrail'in askeri baskı siyasetinin başarısız olduğunu dile getiren Ahmed, "İsrail'in bu siyasetinin başarısız olduğunun kanıtı, İsrail ordusuna ait araçların yaklaşmasına rağmen insanların başka bölgelere gitmeme konusundaki kararlılığıdır." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.

Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1,2 milyon kişiden 700 bin kişi hala bu bölgede İsrail saldırılarına ve imkansızlıklara rağmen yaşam mücadelesi veriyor.

"Gitmeyeceğim çünkü Gazze'nin güneyine gidenler bir daha geri gelemedi"

İsrail ordusu, bölgeden ayrılmaya çalışanları hedef alarak 1 yıldır başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyine sıkı bir kuşatma uyguluyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya'nın doğusundaki İsrail-Gazze sınırındaki bölgeden başlayarak, kampın orta kesimlerindeki Ebu Şark Kavşağı ile Gazze'nin kuzeyindeki et-Tevam bölgesine kara saldırıları düzenliyor.

İsrail'in tahliye çağrısının ardından bazı Filistinliler Cibaliya'dan ayrılmaya çalıştı ancak İsrail ordusunun hedef oldular.

Cibaliya'dan Filistinli Esat en-Nadi, tahliye çağrısının ardından ailesiyle birlikte Gazze kentinin batısındaki güvenli bölgeye gitmeye çalıştığını ancak İsrail ordusunun ateş açması sonucu 16 yaşındaki oğlu Muhammed'in yaralandığını söyledi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının ateş açarak oğlunu ayağından yaraladığını aktaran Nadi, "Oğlumu güçlükle götürebildim, bir ambulans gelene kadar omzumda taşıdım. Sonra El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi." dedi.

Cibaliya'da bir yıl kalmasının ardından Nadi, İsrail'in devam eden saldırıları ve işlediği suçlara rağmen Gazze'nin güneyine gitmeme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Nadi, Gazze'nin kuzeyinde başka bir yere gidebileceğini ancak güneye gitmeyeceğini belirterek, "Çünkü soykırım savaşının başlangıcında güneye gidenler bugüne kadar Gazze kenti ve kuzey bölgelerine dönemediler." diye konuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey böglelerine şiddetli saldırılar düzenledikten sonra 6 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'na "Hamas'ın bölgede yeniden güç kazanmasını engelleme" bahanesiyle kara saldırısı başlattığını duyurmuştu.

Bu saldırı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Cibaliya kampına düzenlediği 3. kara saldırısı olarak kayda geçti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.