İsrail'in Tulkerim'e Baskını

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Tulkerim'in doğusundaki İzbe bölgesine İsrail ordusunun askeri araçlarla baskın yaptığını belirtti.

İsrail askerlerinin İzbe'de bir evi kuşattığı, bölgede birçok insansız hava aracının da görüldüğü aktarıldı.

Kuşatılan evdekilere İsrail askerlerinin "teslim olma" çağrısı yaptıkları ve olay yerinden "yoğun silah sesleri duyulduğu" ifade edildi.

Filistin Kızılayı ise Tulkerim'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli öldü, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.