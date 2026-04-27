19. yüzyıl başında İngiliz-Yahudi ittifakı, Filistin'de devlet kurmak için Osmanlı'nın yıkılması gerektiğine karar verdi. Tanzimat'ı ilan eden Mason Reşid Paşa sayesinde Osmanlı Kırım Savaşı'na sokuldu ve ilk kez borçlandırıldı. Rothschild tefecileri, 22 yıl boyunca borçları katlayarak Filistin'i talep etti. Sultan Abdülaziz Han'ın reddi üzerine Midhat Paşa ve Avni Paşa tarafından tahttan indirilip katledildi.

30 Mayıs 1876'da tahta çıkan V. Murad, amcasının şehadetini duyunca akıl sağlığını yitirdi ve 3 ay sonra yerine II. Abdülhamid geçti. Abdülhamid, Filistin'i Mîrî Arazi ilan ederek Yahudi göçünü engellemeye çalıştı. 1890'da bir irade-i seniyye ile Yahudilerin Kudüs civarında iskânını yasakladı. Ancak bazı memurların zaafı nedeniyle tedbir tam sonuç vermedi.

İngiliz-Yahudi ittifakı, Abdülhamid'i devirmek için kurumsal vesayetler oluşturdu. İlk adım Meşrutiyet'ti. 1876'da ilan edilen Meşrutiyet'in ilk Meclisi'nde 115 üyeden 46'sı gayrimüslimdi. Meclis, Abdülhamid'in uyarılarına rağmen Rusya ile savaş kararı aldı ve 93 Harbi felaketi yaşandı. Bunun üzerine Abdülhamid, 1878'de Meclis'i kapattı.

Abdülhamid, İslam Birliği politikasıyla İngiliz ve Yahudi planlarını bozdu. Buna karşılık İngilizler, Cemaleddin Efgani gibi devşirmelerle fitne çıkardı. 1897'deki I. Siyonist Kongresi'nde Filistin'de yurt kurma kararı alındı. Theodor Herzl, 1901'de Abdülhamid'e 5 milyon altın karşılığında Filistin'i teklif etti ancak reddedildi.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1889'da kuruldu ancak asıl örgütlenme Selanik'teki Mason locaları aracılığıyla oldu. Emmanuel Carasso, farklı cemiyetleri 1907'de İttihat ve Terakki çatısı altında birleştirdi. 1905'te Abdülhamid'e suikast girişimi başarısız oldu. 1908'de II. Meşrutiyet ilan edildi ancak İngilizler, Hilafet'in yerinde kalmasından memnun değildi.

13 Nisan 1909'da 31 Mart Vakası tertiplendi. İttihatçılar, sahte ferman ve provokasyonlarla askerleri ayaklandırdı. Selanik'ten getirilen Hareket Ordusu, İstanbul'u işgal etti. 27 Nisan'da Meclis, Abdülhamid'i tahttan indirdi. Kararı tebliğ eden heyette Mason Carasso da vardı. Abdülhamid, Selanik'teki Alâtini Köşkü'ne sürgüne gönderildi.

İttihatçılar, Yıldız Sarayı arşivini yakarak kirli ilişkilerini gizledi. Yeni yönetim, Filistin'de toprak satışını serbest bıraktı ve Yahudi göçünü hızlandırdı. 1917'de Balfour Deklarasyonu ile Filistin'de Yahudi yurdu vaat edildi. Kudüs, aynı yıl İngilizlere teslim edildi. Abdülhamid'in devrilmesi, İsrail devletinin kuruluşunun önündeki en büyük engeli kaldırdı.