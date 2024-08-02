İsrail'in Türkiye'ye tepkisi diplomatik yolla iletiliyor

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'nin tepkisinin, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmekte olduğu öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir." ifadesini kullandı.

Bayraklar yarıya indirilmişti

Türkiye, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmişti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dahil tüm diplomatik misyonlarında bugün Türk bayrakları yarıya indirilmişti.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyada paylaşımda bulunarak, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin diplomatları hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Katz, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı'nın sert biçimde kınanması için Bakanlığa çağrılması konusunda talimat verdiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de X sosyal medya hesabından, Katz'a tepki gösteren paylaşımda bulunmuştu.

Keçeli, paylaşımında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullanmıştı.