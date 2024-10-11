İsrail’in UNRWA Merkezine El Koyma Kararı Kınandı - Son Dakika
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İsrail’in UNRWA Merkezine El Koyma Kararı Kınandı

Filistinli yetkililer, İsrail'in UNRWA'nın arazisini gaspetme kararını uluslararası hukuka aykırı buldu.

11.10.2024 00:16
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Filistin Ulusal Konseyi ile Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin toprağını gasbetme kararının, Filistin halkının haklarını ellerinden almayı amaçladığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Toprak Otoritesi'nin UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan merkezinin arazisine el koyma kararını kınadı.

Futuh, söz konusu kararın, Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarını ellerinden almayı amaçlayan gerilimi tırmandırıcı bir adım olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumdan, ırkçı politikalarına son vermesi için İsrail'in BM üyeliğini dondurmasını istedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da kararın, uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler kurumlarının dokunulmazlığı ve prestijinin ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

İsrail'in, UNRWA'ya karşı yürüttüğü saldırılar ile sistematik provokasyonun, Filistinli mülteciler meselesini ve geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya yönelik gizli bir saldırı olduğu ifade edildi.

UNRWA'nın korunması için siyasi, diplomatik ve hukuki çabaların sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, UNRWA'nın korunması, sürekliliğinin sağlanması ve Filistinli mültecilerin hakları uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olarak uygulanana kadar UNRWA'ya gerekli finansmanın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunuldu.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin toprağını gasbederek, buraya 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Son Dakika

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