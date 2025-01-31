İsrail'in UNRWA Yasakları Ateşkesi Tehdit Ediyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklama kararının, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının geleceğini riske atabileceğini söyledi.

Touma, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Touma, Ajansın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında hayat kurtarıcı hizmetlerini sunmayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Touma, İsrail'in bu kararı uygulamasının Filistinli mültecilerin yaşamları ve gelecekleri üzerinde felaket sonuçlara neden olacağına dikkati çekti.

"UNRWA, (yasaklama kararını içeren) bu yasanın işgal altındaki Filistin topraklarında nasıl uygulanacağına dair bugüne kadar resmi bir bildirim almadı." ifadesini kullanan Touma, Ajansın Doğu Kudüs'teki uluslararası çalışanlarının İsrail'in vize kısıtlaması nedeniyle buradan ayrıldığını, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da kalan yerel personelin ise düşmanca tavırla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Touma, Gazze'de uluslararası personelin bulunduğunu ve temel yardım malzemeleriyle dolu tırları buraya ulaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Gazze'de sahada 5 binden fazla ekip üyemiz var." diyen Touma, bu kişilerin, dün Gazze Şeridi boyunca yardım malzemeleri dağıttığının altını çizdi.

AA muhabirinin, "İsrail'in, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan kararı yürürlüğe girdi. Gazze'de ateşkes devam ediyor. İsrail'in ateşkese rağmen UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklaması bir çelişki değil mi? Bu karar, yardım faaliyetlerini ne kadar olumsuz etkileyecek?" sorusunu yanıtlayan Touma, şunları söyledi:

"UNRWA, (İsrail ile Hamas'ın mutabakatı sonucu) 19 Ocak'ta ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye giden yardım malzemelerinin yüzde 60'ını getirdi. Ekiplerimiz, bunları dağıtmaya devam ediyor yani olay sadece kamyonları getirmek değil aynı zamanda yardımın erişimi ve dağıtımıyla da ilgili. Tahminlere göre yüz binlerce insan, Gazze'nin kuzeyine geri döndü. UNRWA'nın çalışmaları kesintiye uğrarsa, UNRWA'nın malzeme getirmeye ve dağıtmaya devam etmesine izin verilmezse, bu çok kırılgan ateşkes anlaşmasının geleceği riske ve tehlikeye girecek."

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, dün yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.