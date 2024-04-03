İsrail\'in yardım konvoyuna saldırısı: Uluslararası yardım kuruluşu çalışanları öldü

İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol Şef Jose Andres, WCK konvoyunun kasıtlı şekilde vurulduğunu belirterek, "İsrail, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeye son vermelidir." ifadesini kullandı.
Andres, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan makalesinde, yardım kuruluşunun hedef alındığı saldırıyla ilgili İsrail yönetiminden gelen soruşturma sözünü memnuniyetle karşıladıklarını ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "savaşlarda bu tür olaylar olur" şeklindeki ifadeleri nedeniyle soruşturmanın tepeden başlaması gerektiğini belirtti.
Andres, "Başbakan Netanyahu, 'savaşta böyle şeyler olur' dedi ancak konvoyumuza yapılan hava saldırıları sadece savaşın sisinde yaşanan talihsiz bir hata değildi. Bu, hareketleri İsrail ordusu tarafından bilinen ve açıkça işaretlenmiş araçlara doğrudan bir saldırıydı." ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye giden yardımları engellemekten vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Andres, makalesinde şu ifadelere yer verdi:
"İsrail hükümetinin bugün gıda ve ilaç için kara yollarını açması gerekiyor. Bugün sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi bırakması gerekiyor. Barışa giden uzun yolculuğa bugünden başlaması gerekiyor. Gazze'deki her binayı bombalayarak rehineleri kurtaramazsınız. Bütün bir nüfusu aç bırakarak bu savaşı kazanamazsınız."
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.
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İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
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