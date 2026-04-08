İsrail İran'a Saldırıları Durdurdu

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a yönelik saldırılarını durdurduğunu ancak Lübnan'da yürüttüğü saldırıların süreceğini açıkladı.

IDF tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a karşı "bir hava saldırısı dalgasının tamamlandığı ve siyasi liderliğin talimatları doğrultusunda ateşkes uygulandığı" belirtildi. IDF, İsrail'e yönelik herhangi bir ihlale karşı ise "yüksek düzeyde savunma hazırlığını" sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, Lübnan cephesine ilişkin olarak da "Hizbullah'a karşı Lübnan'da hedefe yönelik kara operasyonlarının devam ettiği" ifade edildi.

İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Sur (Tyre) ve Nebatiye (Nabatieh) bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan ABD-İran ateşkesinin Lübnan'ı kapsadığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Pakistan tarafı ise anlaşmanın Lübnan cephesini de içerdiğini belirtmişti.