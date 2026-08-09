İsrail, Iran'a Tek Başına Saldırı Hazırlığı İçinde - Son Dakika
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İsrail, Iran'a Tek Başına Saldırı Hazırlığı İçinde

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İsrail, ABD olmadan İran'a saldırma ihtimalini değerlendiriyor, hazırlıklarını sürdürüyor.

İsrail'in, ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi halinde İran'a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlandığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin İran'la savaşı sona erdirecek diplomatik "çıkış yolu" arayışında olduğu bir dönemde İsrail ordusunun tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Amerikan CNN kanalının haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini Washington yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştığı belirtilmişti.

Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı öne sürülmüştü.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşen Caine'in, çatışmanın daha fazla tırmanmasına yol açabilecek askeri seçeneklerin risklerine dikkati çektiği ve yalnızca hava saldırılarıyla Trump'ın İran'a yönelik hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu belirttiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Iran'a Tek Başına Saldırı Hazırlığı İçinde - Son Dakika

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