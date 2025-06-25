İsrail-İran Çatışmasında Ölü Sayısı 606'ya Yükseldi

TAHRAN, 25 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in son 12 günde İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 606'ya, yaralananların sayısıysa 5,332'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, salı günü yaptığı açıklamada 104 kişinin hayatını kaybettiği ve 1342 kişinin de yaralandığı son 24 saati, 13 Haziran'da başlayan hava çatışmalarından bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği "en dehşet verici saldırı ve düşmanlık eylemi" olarak nitelendirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı da çatışmanın başlangıcından bu yana 28 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3,238 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi gecesi, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Hem İran hem de İsrail'in ateşkes yapmayı kabul etmesinden saatler sonra sonra iki taraftan da ihlaller bildirilirken, iki taraf da misilleme yapacaklarını söyledi.