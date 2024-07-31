İsrail, İran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı

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İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye"ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, "Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?" yönündeki soruya, "Bu konuda yorum yapmıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.