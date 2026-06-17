İsrail, İran'ı Devrim Hedefliyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Tahran yönetimini devirmeye çalışacaklarını söyledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Bakan Smotrich, ABD-İran mutabakatının yanı sıra Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.

ABD-İran mutabakatına rağmen Tahran yönetimini devirmeleri gerektiğini ileri süren Smotrich, "Bunun gerçekleşmesi için kendi yöntemlerimizle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Smotrich, ABD-İran mutabakatının Tel Aviv yönetimi için "kötü" olduğunun altını çizdi.

Lübnan'da sürdürdükleri saldırı ve işgale ilişkin ise Smotrich, "Lübnan'dan çekilme olmayacak. Ne cuma günü ne de ondan sonra. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece, gerektiği kadar, uzun yıllar boyunca orada kalacağız. İsrail ordusunun Lübnan'daki tam hareket özgürlüğünü koruyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Smotrich, Gazze'de yasa dışı yerleşimler kuracaklarını ileri sürdü

Öte yandan Smotrich, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da ilhak amacıyla inşasına hız verdikleri yasa dışı yerleşimlerin benzerini Gazze Şeridi'nde de kurmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Zamanla yerleşim inşa edilmeyen yerde ordu da olmaz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeye devam ettiğini belirten Smotrich, "Bugün hattı biraz daha ileriye taşıdık. Yüzde 70'e yaklaşıyoruz. Gazze Şeridi'nin neredeyse yüzde 70'ini kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Hamas'ın silah bırakmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesinde yeniden inşa sürecinin başlamayacağını söyleyen Smotrich, İsrail ordusunun yarattığı yıkımı "Gazze harabe halinde." sözleriyle itiraf etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini ve bu oranın yüzde 70'e çıkarılmasının hedeflendiğini söylemişti.