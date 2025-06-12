İsrail, İran'ı Nükleer Tehdit Olarak İlan Etti - Son Dakika
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İsrail, İran'ı Nükleer Tehdit Olarak İlan Etti

12.06.2025 13:27
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İsrail, UAEA kararının ardından uluslararası toplumdan İran'ın nükleer programına karşı harekete geçmesini istedi.

İsrail, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan karar sonrası uluslararası toplumu, İran'ın "nükleer silah geliştirmesini önlemek" için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, sosyal medya hesabından, UAEA'nın İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığını duyurmasının ardından uluslararası topluma İran'ın ihlaline kararlı bir şekilde yanıt verme çağrısı yaptı.

Marmorstein, "sistematik şekilde gizli nükleer silah programı yürüttüğünü" öne sürdüğü İran'ın hızla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum biriktirdiğini ve Tahran'ın nükleer programının barışçıl olmayan amaçlar için olduğunu ileri sürdü.

İran'ın UAEA'nın nükleer programı denetlemesini engellediğini, müfettişleri görevden aldığını öne sürerek Tahran yönetiminin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar için yakın bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

İran, UAEA kararının ardından yeni uranyum zenginleştirme tesisi kuracağını duyurdu

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan karara tepki olarak "güvenli bir yerde yeni bir uranyum zenginleştirme merkezi kurulacağını ve Fordo'daki eski nesil santrifüjlerin uranyumu daha hızlı zenginleştirecek yeni nesil santrifüjlerle değiştirileceğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu, yaptıkları ortak açıklamayla, UAEA Yönetim Kurulunda İran aleyhinde alınan kararı kınadı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan kararın, teknik ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve UAEA Yönetim Kurulu'nun "siyasi amaçlara dayalı bir araç olarak" kullanıldığı ifade edildi.

UAEA Yönetim Kurulunda, İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan "her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi" konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin yer aldığı karar tasarısı, 19 oyla kabul edilmişti.

UAEA'nin sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi denetlemesine ve yapılan çalışmalara yönelik doğrulama faaliyetleri yürütmesine izin vermeyen İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) imzacı ülkeler arasında da yer almıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'ı Nükleer Tehdit Olarak İlan Etti - Son Dakika

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