İsrail, İran'ı vuran saldırıda komutanı öldürdü

08.03.2026 23:59
İsrail ordusu, İranlı komutan Ebu Kasım Babaiyan'ı Tahran'daki saldırıda öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ebu Kasım Babaiyan'ı Tahran'a düzenlenen saldırıda öldürdüğünü iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Babaiyan'ın aynı zamanda İran Lideri Askeri Ofisi Başkanlığını yürüttüğü ileri sürüldü.

Babaiyan'ın "İran'ın vekilleri" arasındaki koordinasyonu sağlayarak İsrail'e saldırı yürütmekten sorumlu olduğu savunulan açıklamada, Babaiyan'ın ölümünün İranlı üst düzey isimlere yönelik suikastlar dizisinin bir parçası olduğu iddia edildi.

Açıklamada, Babaiyan'ın Muhammed Şirazi'nin yerine İran Lideri Askeri Ofisi Başkanlığına, Ali Şadımani'nin yerine ise Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına atandığı belirtilerek söz konusu iki ismin de Haziran 2025'teki İsrail-İran çatışmasında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı bir başka açıklamada, İran DMO'nun Hava Kuvvetleri Karargahını hedef aldığını ileri sürdü.

Tesisin 3D görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, söz konusu tesisin Tahran yönetimi tarafından hava kuvvetleri faaliyetlerini yönlendirmede kullanılan ana komuta kontrol merkezi olduğu savunuldu.

Açıklamada, İran'ın balistik füze, insansız hava aracı ve diğer hava kuvvetleri birimlerinin bu karargahta faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İran'ın İsrail'e karşı füzeli misillemelerinin de burada planlandığı öne sürülen açıklamada, bu saldırının İran'ın balistik füze gücüne bir darbe olduğu iddia edildi.

Açıklamada, İran'a saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

