İsrail, İran'ın hava saldırılarını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyor - Son Dakika
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İsrail, İran'ın hava saldırılarını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyor

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti. Erdan, BMGK'ya İran'ın saldırılarını kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak kabul etmesini talep etti.

14.04.2024 04:55
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BİRLEŞMİŞ İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi.

Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.

BMGK'den çağrıya ilişkin henüz herhangi açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'ın hava saldırılarını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyor - Son Dakika

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