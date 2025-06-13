İsrail İran Ordusunun Komuta Kademesini, Kritik Tesislerini ve Bilim İnsanlarını Hedef Aldı, İran İntikam Mesajı Verdi - Son Dakika
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İsrail İran Ordusunun Komuta Kademesini, Kritik Tesislerini ve Bilim İnsanlarını Hedef Aldı, İran İntikam Mesajı Verdi

13.06.2025 08:14
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İsrail’in bu sabaha karşı İran’a düzenlediği hava saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ile İsrail'e yönelik saldırıları komuta eden isimlerden General Gulam Ali Reşid öldürüldü. İsrail kaynakları komuta kademesinde yer alan başka generallerin de öldürüldüğünü duyursa da İran Bagheri, Salami ve Reşid'in öldürüldüğünü doğruladı. İsrail'in Tahran, Tebriz ve Kirmanşah ketlerinde yoğunlaşan hava saldırıları  askeri üslerle nükleer tesisler başta olmak üzere kritik noktaları hedef aldı.  Yoğun hava saldırılarında İran'ın nükleer programında görev yapan bazı bilim insanlarının da aralarında olduğu çok sayıda yetkilinin öldürüldüğü açıklandı.

(TAHRAN/ANKARA) - İsrail'in bu sabaha karşı İran'a düzenlediği hava saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ile İsrail'e yönelik saldırıları komuta eden isimlerden General Gulam Ali Reşid öldürüldü. İsrail kaynakları komuta kademesinde yer alan başka generallerin de öldürüldüğünü duyursa da İran Bagheri, Salami ve Reşid'in öldürüldüğünü doğruladı. İsrail'in Tahran, Tebriz ve Kirmanşah ketlerinde yoğunlaşan hava saldırıları  askeri üslerle nükleer tesisler başta olmak üzere kritik noktaları hedef aldı.  Yoğun hava saldırılarında İran'ın nükleer programında görev yapan bazı bilim insanlarının da aralarında olduğu çok sayıda yetkilinin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail'in sabaha karşı başlattığı hava saldırılarında İran'daki pek çok askeri tesis ve kritik nokta savaş uçakları tarafından vuruldu. Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından gelen görüntüler, Tahran, Tebriz ve Kirmanşah'taki karargahlar, füze üsleri ve nükleer tesislerin hedef alındığını doğruladı. Ayrıca, nükleer uzmanı bilim insanları ile bazı ordu yöneticileri de nokta operasyonlarla hedef alınarak hava saldırılarıyla öldürüldü. Saldırıların yalnızca hava bombardımanı ile sınırlı kalmadığı istihbarata dayalı, nokta atışı suikast operasyonlarının da yürütüldüğü Batı medyasında yer alan haberlere de yansıdı.

Kilit önemdeki isimler, nükleer tesisler ve füze üsleri

İsrail ordusundan yapılan bilgilendirmeleri haberleştiren İsrail medyası, çok sayıda İranlı komutanın öldürüldüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları da sosyal medya kanalları üzerinden bazı suikastları doğruladı. Aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami, General Gulam Ali Reşid gibi isimlerin bulunduğu üst düzey isimlerin öldürüldüğü duyuruldu.

Sabah saat 05: 38 sularında, İran'ın nükleer altyapısında kilit öneme sahip Natanz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Uydu görüntüleri ve Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan saha uzmanlarına göre, füze üretim hatları ve uzun menzilli füze depoları da hedefler arasında yer alıyor.

İran intikam açıklaması yaptı

Saldırıların ardından İran'dan gelen ilk açıklamalarda, doğrudan bir karşılık için hazırlık ve intikam mesajı verildi. Devrim Muhafızları'nın sosyal medya hesabından "kırmızı çizgilerin aşıldığı" ve "tüm misilleme senaryolarının devreye sokulabileceği" mesajları paylaşıldı. "İran'ın Dini Lideri Sayın Ayetullah Ali Hamaney, 'faşist İsrail varlığına' karşılık olarak Hava- Uzay Kuvvetleri'ne tüm kırmızı çizgileri aşmaları için yeşil ışık yaktığı" ifadeleri kullanıldı.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarına ilişkin "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İran'a ait resmi sosyal medya hesaplarında, uzun menzilli füze sistemlerinin hareket halinde ve saldırıya hazır olduğunu gösteren görüntüler servis edildi. Devrim muhafızlarını saldırının sorumlusunun İran olmadığını, operasyonun İsrail tarafından başlatıldığını vurguladı.

BM'den ilk açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüsü de saldırıların ardından yaptığı açıklamada, özellikle nükleer tesislerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu belirtti. Guterres, her iki tarafa da "azami itidal" çağrısında bulunarak, bölgenin daha fazla gerilimi kaldıramayacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Tebriz, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İran Ordusunun Komuta Kademesini, Kritik Tesislerini ve Bilim İnsanlarını Hedef Aldı, İran İntikam Mesajı Verdi - Son Dakika

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