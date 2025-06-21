İsrail İsfahan'a İkinci Hava Saldırısını Düzenledi

İsrail ordusu, gece boyu düzenlediği hava saldırılarında İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisini 13 Haziran'dan bu yana ikinci kez hedef aldığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, yaklaşık 150 bomba taşıyan 50 savaş uçağıyla düzenlenen hava saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisin yanı sıra dört adet balistik füze bataryasının da vurulduğu belirtildi.

İsrail'in ilk kez 13 Haziran'da vurduğu İsfahan'daki nükleer tesise yönelik saldırıda santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı ve "ciddi hasar" verildiği öne sürüldü.

Gece boyu düzenlenen saldırılarda insansız hava araçlarını fırlatmak üzere konuşlandırılmış kamyonlar ile İran ordusuna ait radar ve hava savunma sistemlerinin de hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.