İsrail, İspanya'nın Filistinlilere hizmet vermesini durdurmasını istedi - Son Dakika
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İsrail, İspanya'nın Filistinlilere hizmet vermesini durdurmasını istedi

İsrail, İspanya\'nın Filistinlilere hizmet vermesini durdurmasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğundan Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesini durdurmasını talep etti. İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı alması üzerine İsrail, Tel Aviv'deki büyükelçiliğe bir protokol gönderdi. Protokolde, 1 Haziran itibarıyla Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet verilmemesi durumunda İsrail'in yeni adımlar atabileceği belirtildi.

27.05.2024 10:27
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alması nedeniyle İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğine bir protokol gönderilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Katz'ın paylaştığı protokolde, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Protokolde, 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet verilmeye devam edilmesi halinde İsrail'in "yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceği" kaydedildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İspanya'nın Filistinlilere hizmet vermesini durdurmasını istedi - Son Dakika

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