İsrail İstihbaratına Bilgi Aktaran Dedektif ve Şebekesi Çökertildi

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İsrail istihbarat unsurlarına bilgi aktardığının belirlenmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan özel dedektif A.E.T. ve eşinin İsrail Dış İstihbarat Servisinin (Mossad) talimatlarını yerine getirmek için 9 kişilik şebeke kurduğu tespit edildi.

MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde 8 kişinin gözaltına alındığı ve 2'sinin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif A.E.T. ve eşinin 2011-2020 arasında Mossad ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine A.E.T. ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

A.E.T'nin, "Jorg Neubach" ve "Gavin Alto" takma isimlerini kullanan Mossad ajanları ile Avusturya'nın Viyana, İsviçre'nin Zürih, Almanya'nın Münih, Frankfurt ve Berlin kentlerinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

Mossad ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren A.E.T'nin yurt dışındaki görüşmeler sırasında para aldığı da öğrenildi.

Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunan A.E.T, ayrıca Mossad'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden taksi, kamyon ve tırlara ait resmi belgeler temin etti.

A.E.T'nin, Avusturya'da yaşadığını söyleyen Mossad ajanı "Jorg Neubach"ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada şüphelendiği, bu kişinin Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini ancak İstanbul'a gelemeyeceğini söylemesi üzerine şüphelerinin arttığı öğrenildi.

A.E.T'nin bunun üzerine Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den aldığı Mossad ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek "Jorg Neubach"a Mossad ajanı olup olmadığını sorduğu, ajanın ise bu soruya yanıt vermediği ve gülerek geçiştirdiği kaydedildi.

9 kişilik şebeke kurdu

Şüpheli A.E.T'nin, bu kişilerin Mossad ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam ettiği ve yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde ettiği belirlendi.

Ayrıca, A.E.T'nin Mossad tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişilik şebeke kurduğu, havalimanının yanı sıra İstanbul'un çeşitli noktalarında Orta Doğulu bazı kişileri talimat üzerine takip ettiği de tespit edildi.

Gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan iki kişinin A.E.T. ve eşi olduğu öğrenildi.