İsrail Kabatiya'da 2 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Kabatiya'da 2 Filistinli Öldü

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kabatiya beldesinde düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürdü.

20.09.2024 04:16
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinli daha öldü.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Kabatiya beldesinde İsrail askerleri tarafından kuşatılan evde ölen 2 Filistinlinin cenazesini çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun araçlarını ve askerlerini Kabatiya beldesinden çektiğini ve buraya giden yolların açıldığını bildirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri dün Kabatiya beldesine baskın düzenleyerek burada Filistinlilere ait bir evi kuşatmıştı.

Bölgedeki İzzet Ebu er-Rab Okulu yakınlarında konuşlanan İsrail özel kuvvetleri kuşatılan eve ateş açmış ve roket atmıştı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 750 kişi yaralandı ve 10 bin 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Kabatiya'da 2 Filistinli Öldü - Son Dakika

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