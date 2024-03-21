İsrail, kanser hastası çocukları Gazze'ye dönmeye zorluyor

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki hastanelerde tedavi gören ve çoğunluğu kanser hastası çocuk 25 kişiyi bugün itibarıyla Gazze'ye dönmeye zorladığı belirtildi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, aralarında kanser tedavisi görenlerin de bulunduğu Gazzeli 400 hastanın 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki hastanelerde mahsur kaldığı belirtildi.
Gazze dışında tedavi olmak için 7 Ekim 2023'ten itibaren her ay ortalama 1645 hastanın İsrail'e başvurduğu aktarılan açıklamada, İsrail makamlarının bunların yalnızca yüzde 80'inin çıkışına onay verdiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in, Gazzeli 25 hasta ve refakatçilerinin "artık yataklı tedaviye ihtiyaç duymadıkları" gerekçesiyle bugün itibarıyla Gazze'ye dönmeleri talimatı verdiği aktarıldı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye dönmelerini istediği hastaların yaklaşık 20'sinin kanserli çocuk olduğunu yazmıştı.
Gazze'de kanser konusunda uzmanlaşmış tek hastane olan Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail ordusunca üst üste vurulmasının ardından kasımda yakıtının tükenmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu açıklanmıştı.
İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetleri durma noktasına gelmiş durumda.
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