İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ne Yaklaşıyor

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İsrail ordusuna ait tank ve buldozerlerin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi, Kemal Advan Hastanesinin giriş kapısına doğru yaklaştığı bildirildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından yoğun şekilde hedef alınan ve asgari kapasiteyle faaliyet göstermek zorunda kalan hastanede aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 91 hastanın bulunduğunu belirtti.

"İsrail ordusuna ait tanklar ve buldozerler, Kemal Advan Hastanesine ve bölümlerine açılan yoğun ateş altında hastanenin batı tarafındaki giriş kapısına yaklaştı." bilgisini paylaşan Ebu Safiyye, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyini "göç ettirme" hedefiyle hastaneye yönelik saldırılarını ve tehdidini sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun pazar günü hastanenin jeneratörlerinden birini hedef aldığını ve hizmet dışı kaldığını hatırlatan Ebu Safiyye, hastanenin korunması ve insani yardım koridorlarının açılması için uluslararası toplumun acilen devreye girmesini istedi.

İsrail'in yıkıcı saldırılar düzenlediği ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan soykırıma karşı ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi, bir süredir İsrail saldırılarına direniyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin merkezinde yer alan hastaneye, ekim ayının ilk haftasından bu yana uygulanan saldırıların yanı sıra askeri kuşatma altında onlarca kez saldırıldı.

Hastanede şu anda en fazla iki doktor ile az sayıda hemşireden oluşan sağlık personeli, her şeye rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Hastane yetkilileri, İsrail'in sağlık merkezine artık bir "askeri hedef" gibi muamele ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastanesi olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş önceki gün, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurmuştu.