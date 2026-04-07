İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü

07.04.2026 13:27
İstanbul'da Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma çıktı. 2 polisimizin yaralandığı olayda saldırganların konsolosluk önüne geldikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memurunun yaralandığı olayda saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayın yankıları sürerken teröristlerin konsolosluk binasına geldikleri anların net görüntüsü de ortaya çıktı. 

YARALI KOMİSERİN DURUMU İYİ

Henüz saldırının nereye olduğu, hedefin ne olduğu, saldırganların kim olduğu netlik kazanmadı. Yaralı komiserin durumu ağır olmamakla birlikte hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

TERÖRİSTLERLE İLGİLİ İLK BİLGİLER

Teröristlerle ilgili gelen ilk bilgilere göre saldırganların bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiği belirlendi. Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: TERÖRİSTLERDEN İKİSİ KARDEŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Can Gönül Can Gönül:
    bizim için hain değiller.. 52 16 Yanıtla
    toletela toletela:
    uzun süredir kapalı olan yere gelip polisimiz silah sıkmak hainlik değilse önce kendini sorgula 9 1
    20040951 20040951:
    çok da tın 0 0
  • 12345678 12345678:
    i işleri bakanı bu işlerle ugrasirmiydi sanıyorduk trafik ile ilgileniyor 6 8 Yanıtla
  • Göktuğ Karabağ Göktuğ Karabağ:
    Silahlı saldırıyı meşrulaştırmak doğru değil. Bu tür eylemler terördür. Ülkemizdeki hangi konsolosluk olursa olsun, bizim topraklarımızda ve güvenliğimiz altındadır. Ayrıca yaralanan polislerimize geçmiş olsun. Umarım sorumlular en kısa sürede bulunur ve adalet önünde gereken cezayı alırlar 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
