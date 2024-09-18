Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler - Son Dakika
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Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

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İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına düzenlediği siber saldırıda 12 kişi ölürken 3000'e yakın kişide yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'daki patlamaların ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle 20 bin askerin bulunduğu 98. tümeni ülkenin kuzeyine gönderdi. Paraşütçü ve komandolardan oluşan tümenin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yer aldığı öğrenildi.

18.09.2024 13:17
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İsrail ordusunun Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle özel bir tümeni kuzey bölgesine konuşlandırdığı bildirildi.

TÜMENDE 20 BİN ASKER BULUNUYOR

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunda yer alan 98. Tümenin ülkenin kuzeyine gönderdiği belirtildi. Söz konusu tümende paraşütçü ve komandolardan oluşan 10 ila 20 bin arasında asker bulunduğu ifade edildi.

Hizbullah ile yaşanan gerilimin ardından kuzeye kaydırılan tümenin Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yer aldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Lübnan\'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail\'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Oooo:
    Tarihte neden sevilmediklerinin yurtlarının olmadığının neden lanetlendiklerinin göstergesi bunlar 0 0 Yanıtla
  • guven ozveren:
    Hazır teröristler yaralanmış hastahanelere operasyon yapıp Hizbullah ve hamasi temizleyin şu topraklardan artık sivil çok çocuk ölmesin bu iş bitsin … 0 0 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Rabbim topunuzun belasını versin bu dünya öncekilere kalmadı ki size kalacak Allah'ım bu it sürelerini sana havale ediyoruz Kahhar isminle kahreyle 0 0 Yanıtla
  • Selçuk Siner:
    dünyayı parmağında oynatıyor namussuzlar. 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    Lanetlerrrr siziiii ?????????? 0 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    keşke bizede gelsenizde tumeninizi başınıza yıkalım! 0 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    ÖNCE VURUP YARALAYIP ETKİSİZ HALE GETİRDİ, ŞİMDİ DE TOPRAKLARINI İŞGAL EDECEK. 0 0 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    bu itrail nekadar yavşak bi millet 0 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    yerli ve milli elektronik cihazların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha şahit olduk, demekki savaşa girsek hiç bir Amerikan menşeli uçaklar kalkmayacak yada kısa sürede düşecek çok vahim bir durum onun için devletin ne kadar önem verdiği milli sistemleri anlamış olduk ve yaşadımız ekonomik sıkıntıların temel sebebi budur devletimiz mümkün mertebede savunma sanayiye yatırım yapıyor 0 0 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    Aldıkları ideolojik kararları uygulamak için her yolu deniyorlar. Amaçları savaşı Ortadoğu'ya yaymak ve sözde "vaat edilen toprakları" bir şekilde işgal etmek. Yanına da ABD ve İngiltere eklenince yahudilerin kendine güveni iyice arttı. Bu kadar vahşeti yaşatan yahudiler ve yandaşları Allah'ın varlığını unutuyorlar. Allah en yakın zamanda bunların cezalarını verir inşallah. Haksızlığa uğrayan mazlumların ahı çıkar elbet. 0 0 Yanıtla
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