Lübnan\'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail\'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

muzaffer doğan:

yerli ve milli elektronik cihazların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha şahit olduk, demekki savaşa girsek hiç bir Amerikan menşeli uçaklar kalkmayacak yada kısa sürede düşecek çok vahim bir durum onun için devletin ne kadar önem verdiği milli sistemleri anlamış olduk ve yaşadımız ekonomik sıkıntıların temel sebebi budur devletimiz mümkün mertebede savunma sanayiye yatırım yapıyor