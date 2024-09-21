İsrail-Lüban Sınırında Roket Krizi

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İSRAİL-LÜBNAN SINIRI, 21 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan ile olan kuzey sınırı yakınlarında Lübnan'dan atılan roketlerin yol açtığı yangınları söndürmeye çalışan yangın söndürme uçağı, 20 Eylül 2024.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in, Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 66 kişi de yaralanmıştı. Hizbullah, hava saldırısına misilleme olarak Cuma günü Celile'nin batısındaki 30'dan fazla yerleşim yerine ve İsrail'in kuzeyindeki önemli bir istihbarat üssüne 100'den fazla roket fırlattı. (Fotoğraf: David Cohen/JINI/Xinhua aracılığıyla)