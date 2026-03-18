İsrail, Lübnan'a Saldırı Başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine saldırıların başlatıldığı, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen noktaların hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için yapılan tahliye uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, Hizbullah'ın hedef alındığı iddia edilen saldırıların başlatıldığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerde yaşayan Lübnanlılara evlerini terk etme ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yapmıştı.

Adraee'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, tehdit edilen bölgeler arasında Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial yer almıştı.