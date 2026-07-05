İsrail, Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor

05.07.2026 13:38
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenledi ve İHA uçuşları gerçekleştirdi.

İsrail'in, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik topçu saldırıları düzenlediği, başkent Beyrut ile güney banliyösü üzerinde de insansız hava araçlarıyla (İHA) alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Deyr Seryan beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda can kaybı veya hasara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'e ait İHA'ların da başkent Beyrut ile güney banliyösü üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı aktarıldı.

Söz konusu saldırı ve hava hareketliliği, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen yaşandı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 303 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

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