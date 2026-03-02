Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Haberin Videosunu İzleyin
Namlu bir anda Lübnan\'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
02.03.2026 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Namlu bir anda Lübnan\'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
Haber Videosu

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı hedef alarak Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı. ABD ile ortak yürütülen saldırılarda, İran liderinin öldürülmesi sonrası Hizbullah'ın füze saldırılarına misilleme yapıldığı bildirildi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.

"BUNUN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİ HEDEF ALINDI

Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.

"SALDIRILAR SÜRÜYOR, ŞİDDETİ ARTACAK"

İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu. İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit - Son Dakika

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Bu videodaki herkes öldü Bu videodaki herkes öldü
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz
İran’dan bölgeyi sarsan mesaj Çok kan dökülecek İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
İşte İran’ın yeni lideri Ali Rıza Arafi’nin bilinmeyenleri İşte İran'ın yeni lideri Ali Rıza Arafi'nin bilinmeyenleri
İsrail Savunma Bakanı Katz: Tahran’ı vurmaya devam edeceğiz İsrail Savunma Bakanı Katz: Tahran'ı vurmaya devam edeceğiz
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

10:02
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
09:45
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:11:34. #7.11#
SON DAKİKA: Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.