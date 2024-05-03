İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Merkaba ve Ayta eş-Şaab bölgelerinde Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurduğunu ileri sürdü. Ordunun açıklamasında, Merkaba bölgesindeki bir tehdidin ortadan kaldırılması için topçu atışı yapıldığı belirtildi. Ayta eş-Şaab'da ise Hizbullah'a ait iki askeri binaya saldırı düzenlendiği ifade edildi. Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama gelmedi. İsrail, saldırılarının Hizbullah'ın askeri hedeflerini hedef aldığını iddia ederken, Lübnan tarafı ise çoğunlukla sivillerin hedef alındığını belirtiyor. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker hayatını kaybetti.

03.05.2024 18:39
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Merkaba ve Ayta eş-Şaab bölgelerinde Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurduğunu ileri sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Merkaba bölgesindeki bir tehdidi ortadan kaldırmak için topçu atışı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah'a ait bir binanın hedef alındığına yer verilen açıklamada, "Gece saatlerinde Ayta eş-Şaab'da Hizbullah'a ait iki askeri binaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun açıklamasına ilişkin Hizbullah'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah'ın askeri hedeflerini veya kadrolarını hedef aldığını iddia etse de Lübnan tarafı saldırıların çoğunun sivilleri hedef aldığını belirtiyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurdu - Son Dakika

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