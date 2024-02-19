İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarını vurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarını vurdu

İsrail, Lübnan\'da Hizbullah\'a ait silah depolarını vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın Ghaziyeh kasabası yakınlarına düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait silah depolarını hedef aldı. Saldırı, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Arbel kasabasına patlayıcı yüklü bir İHA ile düzenlediği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildi.

19.02.2024 21:56
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- İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarını vurdu

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Lübnan'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın İsrail sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Ghaziyeh kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını belirtti. Hagari, saldırının Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Arbel kasabasına patlayıcı yüklü bir İHA ile yaptığı saldırıya karşılık olarak düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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