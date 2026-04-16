İsrail Lübnan'da Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'da araç ve motosikletleri hedef aldığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Kefre, Haris, Tulin, Kalila, Bengul, Sultaniyye, Tayr Harfa, Tayri, Kefre, Kalavay, Kefr Dunin, Yukarı Humin, Kefr Şuba, Kusayr, Beyt Yahun, Ayta Cebel, Safad Battih, Sadikayn, Kefr Hatta, Kefr Rumman, Ernun, Aba ve Yumhur Şakif beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Dahr Baydar beldesi yolunda bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kasimiyye'de bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, Habbuş-Nebatiye yolunda seyir halindeki bir motosiklete düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi öldü.

Öte yandan Kasimiyye bölgesinde bir atölyeye düzenlenen hava saldırısında ise 15 Suriyeli işçi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu.