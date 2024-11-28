İsrail, Lübnan\'daki Ateşkesi İhlal Etti

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Lübnan ordusu, iki gündür yürürlükte olan ateşkesin İsrail tarafından "defalarca" ihlal edildiğini öne sürdü. İsrail de Lübnan'ın güneyinde bir Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini doğruladı.Lübnan ordusu, İsrail ile Hizbullah arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının İsrail ordusu tarafından birden fazla kez ihlal edildiğini öne sürdü. Açıklamada, İsrail'in Çarşamba ve Perşembe günlerinde "defalarca" ateşkese aykırı davrandığı belirtildi.

İsrail ordusu da Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran yanlısı Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki bir tesisine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Bir Hizbullah tesisinde orta menzilli füzelerin depolanması ile ilgili "terörist bir faaliyetin fark edildiğini" dile getiren İsrail ordusu, bu faaliyete askeri bir uçakla "engel olunduğunu" bildirerek, ateşkesin uygulanmasını sağlamak için ordunun Lübnan'ın güneyinde kalmaya devam edeceğini aktardı.

Litani'nin güneyinde sokağa çıkma yasağı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde hava karardıktan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve Perşembe günü yerel saatle 17.00 ile Cuma sabahı 07.00 arasında, Litani Nehri'nin güneyinde dışarıda olmanın "kesinlikle yasak" olduğunu duyurdu. Benzer kısıtlamalar, İsrail ordusu tarafından Çarşambayı Perşembe gününe bağlayan gece de uygulanmıştı.

İsrail ile Hizbullah arasında, yoğun uluslararası çabalar sonucu varılan ateşkes anlaşması Çarşamba sabahı yürürlüğe girmiş ve çatışmalar sebebiyle bölgeden kaçmak zorunda kalan on binlerce Lübnanlı, ülkenin güneyi ile doğusundaki ve başkent Beyrut'un güney mahallelerindeki evlerine dönmek için yollara koyulmuştu. Söz konusu bölgeler Hizbullah'a ait bina ve tesisler bulunduğu gerekçesiyle geçen aylarda İsrail'in yoğun saldırılarının hedefi olmuştu.

ABD ile Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun 60 gün içinde kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekilmesini, buna karşılık Hizbullah'ın da tüm güçleri ile, İsrail sınırına 30 kilometre mesafedeki Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesini öngörüyor.

AFP/ ET,JD