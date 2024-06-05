İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'ları önlendi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'ları önlendi

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen iki İHA'nın kuzey hava sahasında önlendiğini duyurdu. Hava savunma sistemleri İHA'ları vurdu, can kaybı ve yaralanma olmadı. Hizbullah hareketi ise İsrail güçlerini hedef aldığını belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar yaşanıyor.

05.06.2024 14:39
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İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) kuzey hava sahasında önlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan fırlatılan iki İHA'yı vurduğu, olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

Ordu radyosu ise Lübnan sınırına yakın kasabalarda siren sesleri duyulduğunu aktardı.

Lübnan'daki Hizbullah hareketi ise Lübnan'daki Mervahin kasabası karşısında yer alan Birke Rışe bölgesinde bulunan İsrail güçlerini hedef aldığını belirtti.

Ayrıca bir grup İsrail askerinin Melekiyye bölgesine girdiğinin tespit edildiği; bu grubun top mermisiyle vurulduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'ları önlendi - Son Dakika

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